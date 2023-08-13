Футболиста ЦСКА Кирилла Глебова увезли на скорой после матча с «Сочи»

Футболиста московского ЦСКА Кирилла Глебова увезли на скорой после матча четвёртого тура Российской премьер-лиги против «Сочи».

17-летний полузащитник получил серьёзное повреждение в конце первого тайма и не смог выйти на второй.

Напомним, что столичный клуб одержал победу со счётом 3:1 благодаря автоголу Луки Джорджевича, голам Антона Заболотного и Михаила Рядно. У гостей отличился Мигель.

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице, имея в своём активе девять набранных очков, «Сочи» же с тремя баллами занимает 11-е место.