Набабкин: «Когда в большинстве играем, есть какое-то расслабление»

Лучший футболист матча ЦСКА - «Сочи» (3:1) Кирилл Набабкин поделился впечатлениями от игры для «Матч ТВ».
- Стойко отбиваетесь от подколов партнеров относительно звания лучшего игрока матча. Но Радимов ведь разбирается?
- В чем разбирается?
- Радимов, который назвал вас лучшим.
- Видимо, да, конечно.
- Вы лично не знакомы?
- Нет. Так лично нет, нет.
- А сам удивлен призом?
- Приятно удивлен.
- Капитанская повязка внезапно перекочевала. Что сказал перед игрой вместо Игоря Акинфеева?
- Ничего, самые обычные слова, как и все говорят: «Друг друга поддерживаем», «Настраиваемся» и так далее.
- Вы один из самых опытных футболистов в ЦСКА. Что случилось сегодня при 1:0 в большинстве?
- Так бывает на самом деле, когда больше одного игрока. Почему-то мы не контролируем игру, казалось бы, надо больше. Так часто бывает в футболе действительно, но слава богу, что мы забили после того, как пропустили, и довели до победного результата.
- Пока шло преимущество «Сочи», вы еще ведете, вы кричали друг на друга, на Торопа, на Мойзеса, пытались завести. Что пытались делать?
- Да, конечно. Мы пытались, чтобы не расслабляться, завести команду, чтобы так же двигались, не останавливались, потому что так бывает, когда в большинстве играем, есть какое-то расслабление, поэтому пытались, чтобы никто не расслаблялся.
- Когда стало понятно, что Игорь Акинфеев остался в запасе, как-то собрались с защитниками: «Так, ребята, сегодня надо построже, Торопу помочь»?
- Естественно, мы сказали Торопу, что спокойно, всё нормально. Мы его поддерживали, собрались в круг и дали наставление.
- Травма за травмой. На двусторонку людей еще набирается?
- Ну да, я думаю, да.
Бан пользователя