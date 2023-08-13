Набабкин: «Когда в большинстве играем, есть какое-то расслабление»

Лучший футболист матча ЦСКА - «Сочи» (3:1) Кирилл Набабкин поделился впечатлениями от игры для «Матч ТВ».

- Стойко отбиваетесь от подколов партнеров относительно звания лучшего игрока матча. Но Радимов ведь разбирается?

- В чем разбирается?

- Радимов, который назвал вас лучшим.

- Видимо, да, конечно.

- Вы лично не знакомы?

- Нет. Так лично нет, нет.

- А сам удивлен призом?

- Приятно удивлен.

- Капитанская повязка внезапно перекочевала. Что сказал перед игрой вместо Игоря Акинфеева?

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- Ничего, самые обычные слова, как и все говорят: «Друг друга поддерживаем», «Настраиваемся» и так далее.

- Вы один из самых опытных футболистов в ЦСКА. Что случилось сегодня при 1:0 в большинстве?

- Так бывает на самом деле, когда больше одного игрока. Почему-то мы не контролируем игру, казалось бы, надо больше. Так часто бывает в футболе действительно, но слава богу, что мы забили после того, как пропустили, и довели до победного результата.

- Пока шло преимущество «Сочи», вы еще ведете, вы кричали друг на друга, на Торопа, на Мойзеса, пытались завести. Что пытались делать?

- Да, конечно. Мы пытались, чтобы не расслабляться, завести команду, чтобы так же двигались, не останавливались, потому что так бывает, когда в большинстве играем, есть какое-то расслабление, поэтому пытались, чтобы никто не расслаблялся.

- Когда стало понятно, что Игорь Акинфеев остался в запасе, как-то собрались с защитниками: «Так, ребята, сегодня надо построже, Торопу помочь»?

- Естественно, мы сказали Торопу, что спокойно, всё нормально. Мы его поддерживали, собрались в круг и дали наставление.

- Травма за травмой. На двусторонку людей еще набирается?

- Ну да, я думаю, да.