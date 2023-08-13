​Виталий Дьяков: «У «Зенита» и без Малкома полно хороших игроков»

Бывший защитник таких клубов, как московское «Динамо» и «Ростов», Виталий Дьяков, не драматизирует ситуацию с уходом бразильца Малкома из питерского «Зенита». Он считает, что в команде хватает и других «знаменосцев» - игроков высокого уровня, способных потянуть команду вперед.

- Безусловно, уход Малкома – серьезная потеря для «Зенита», ведь он был сильнейшим игроком и лучшим бомбардиром команды. Но в распоряжении Сергея Семака и без бразильца полно хороших футболистов, - цитирует слова футболиста издание Rusfootball.info.

Накануне питерский клуб обыграл в матче четвертого тура РПЛ «Факел».