«Сочи» забил пять голов в свои ворота с начала прошлого сезона РПЛ

Завершился матч четвёртого тура Российской премьер-лиги, в котором московский ЦСКА на своём поле одержал победу над «Сочи» со счётом 3:1.

Форвард сочинского клуба Лука Джорджевич отметился автоголом на 53-й минуте поединка, тем самым он стал пятым игроком «Сочи», который забил в свои ворота с начала прошлого сезона РПЛ. Стоит отметить, что ни у одной другой команды нет больше трех.

Напомним, что также в составе ЦСКА отличились Антон Заболотный и Михаил Рядно, за «Сочи» же отличился Мигель, который отметился первым голом в этом сезоне РПЛ.