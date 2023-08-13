Заболотный забил Заболотному, а Рядно чуть не порвал девятку: ЦСКА вырвал в большинстве уплывавшую победу над «Сочи»

В предпоследнем матче четвёртого тура РПЛ ЦСКА играл на «ВЭБ Арене» против «Сочи».

ЦСКА после поражения в первом туре РПЛ от «Урала» сделал правильные выводы. Далее в чемпионате России «армейцы» в «пенальти-матче» обыграли «Ахмат» и в московском дерби разгромили «Локомотив». Чуть подпортило настроение «красно-синим» нежданно-негаданное домашнее поражение от «Факела» в Кубке, но его можно списать на право на ошибку на групповом этапе этого турнира, смешанный состав и временное помутнение.

«Сочи», ставший серебряным призёром позапрошлого чемпионата, в новом сезоне пошёл, кажется, по пути прошлого сезона. За три первых тура Премьер-лиги «барсы» набрали три очка. Победив «Балтику», они не выстояли перед «Краснодаром» и «Ахматом». Ну и в последнем кубковом матче, прошедшем посреди недели, подопечные Дмитрия Хохлова потерпели поражение – от «Оренбурга». После этого «Сочи» предстояла встреча со своим бывшим главным тренером Владимиром Федотовом.

Черноморцы начали игру в Москве вроде как с позиции силы. Видать, представили, что находятся в сезоне-2021/2022. Тем более игроки с того времени сохранились в команде «барсов»: Нобоа, Заика, Миладинович, Юсупов. За первые несколько минут гости исполнили три угловых, только без опасности. И за весь первый тайм визитёры не создали ни одного момента, хотя владели мячом приличное количество времени. Потому что надо было бить по воротам, где травмированного Акинфеева подменял Тороп.

ЦСКА же имел несколько возможностей открыть счёт. Две из них сконцентрировались возле пятнадцатой минуты. Обляков навешивал справа с углового, Роша пробил головой – и мяч вынес с ленточки Нобоа. Вскоре Роша выступил в качестве ассистента, прострелив с правого фланга, но Чалов боковой частью стопы увёл мяч гораздо левее створа. Потом всплеск активности «армейцев» у чужих ворот состоялся в районе сороковой минуты, и тогда тоже обошлось без гола.

После перерыва события сразу стали развиваться в пользу «красно-синих». Марсело Алвес в верховой борьбе заехал локтем по лицу Виллиану Роше и получил вторую жёлтую карточку. В меньшинстве сохранять свои ворота в неприкосновенности гости смогли совсем недолго. Хотя забей Джорджевич после углового – и мы писали бы иначе. После навеса Крамарича от правого флажка Лука головой ударил рядом с левой штангой.

Хотя почему это Джорджевич не забил после углового? Забил. Только после другого углового. И в свои ворота. На 53-й минуте Обляков подал корнер с правого фланга к дальнему краю вратарской, Набабкин поймал мяч на ногу и направил его в створ. А вот Антон Заболотный не сумел поймать мяч в руки и ткнул его в Джорджевича, от которого сфера запрыгнула в сетку. Вот вам автогол и 1:0.

Не убив впоследствии интригу, хозяева поплатились пропущенным голом. Расслабились «армейцы», что ли. Сочинцы наконец-то стали наносить удары по воротам, игра пошла на встречных курсах. Мигел Силвейра, вышедший у гостей на замену, обозначил себя костью в горле для защитников ЦСКА.

Если на 72-й минуте черноморский бразилец из не самой удобной позиции с левого угла вратарской пальнул выше створа, то через пять минут он с противоположного полуфланга чётко покатил мяч мимо Торопа, удачно открывшись между защитниками «красно-синих» под проникающий пас Игнатьева (1:1).

Кого нужно было бы винить за потерю очков «армейцам»? Себя, конечно, а кого же ещё? Но не пришлось им это делать, поскольку они вырвали-таки победу. На 89-й минуте Заболотный забил Заболотному и сделал счёт 2:1. Обляков подал угловой слева на ближнюю штангу, Антон пробил головой, мяч чуть срикошетил от Нобоа, и Николай не преградил ему путь в сетку.

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Хватило времени нынешней команде Владимира Федотова после ответного гола, чтобы обыграть бывшую команду Владимира Федотова. Плюс ещё Рядно сумасшедшим ударом примерно с линии штрафной вонзил мяч в правую девятку (3:1). Девять очков по итогам четырёх матчей оказалось в копилке ЦСКА. Сумасшедшая концовка принесла «красно-синим» позитивные эмоции. А у «Сочи» так и осталось три очка.

Кирилл Иванцов