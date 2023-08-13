Подходит к концу матч четвёртого тура Премьер-лиги, в котором ЦСКА играет против «Сочи». На протяжении большей части второго тайма хозяева вели в счете 1:0 и все же пропустили на 77-й минуте. Иван Игнатьев метрах в 30 от ворот противника долго возился с мячом и срезал резкий вертикальный пас в штрафную, куда ворвался Мигел Силвейра в окружении сразу трех соперников. Тем не менее, форвард изловчился и в падении в касание пробил в дальний угол ворот, Владислав Тороп не мог выручить.

Этот гол в видеоформате представлен ниже.