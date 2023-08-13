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Балахнин: «В игре «Краснодара» нет красоты и ажура» эксклюзив

13 Августа 2023 • 21:53 Комментировать
Оренбург
0:2
Краснодар
окончен

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Краснодара» в матче с «Оренбургом» (2:0).

- Вам не кажется, что немного сдавший Сперцян начинает возвращаться к своему пиковому состоянию?

- Мне всегда было понятно, что Сперцян - футболист высокого уровня. Ему в последнее время чего-то не хватало, но именно в этой игре он реализовал свой потенциал. Результаты «Краснодара» теперь не связаны непосредственно с состоянием Сперцяна. В целом команда сейчас играет менее ярко, нет красоты и ажура. Сейчас команда нацелена на эффективность, которая просматривается в результате.

- Нацеленность на результат, а не на красоту на поле, не являются отречением от предыдущего стиля?

- Да, отречением от стиля это, пожалуй, можно назвать. Мне интересно послушать мнение самого Галицкого на этот счёт. Как он на это смотрит? Дальноидущих конкретных прогнозов сейчас сделать нереально. «Краснодар» всегда был крепкой командой, «быки» не были проходными соперниками. Посмотрим, как дальше всё будет продвигаться.

- Коллектив Ивича - главный претендент на чемпионский титул?

- «Зенит» и ЦСКА ещё покажут себя и вклинятся в борьбу за самые высокие места. Для меня это очевидно. С большой долей вероятности «Краснодар» может включиться в эту борьбу, но пока рано давать устойчивый прогноз.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Краснодар Сергей Балахнин Сергей Галицкий Эдуард Сперцян
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