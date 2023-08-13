«Сочи» в меньшинстве сравнял счёт в матче с ЦСКА

В матч четвёртого тура Премьер-лиги ЦСКА - «Сочи» вернулась интрига. Гости остались в меньшинстве в самом начале второго тайма и быстро пропустили мяч после подачи углового, удара с лета Кирилла Набабкина и неприятного рикошета. Тем не менее, перевес столичной команды оставался минимальным до 77-й минуты. Сочинцы провели контратаку, Иван Игнатьев здорово сыграл на Мигела Силвейру, который тут же пробил мимо голкипер в цель.

1:1, в турнирной таблице в режиме онлайн ЦСКА идет на пятом месте с 7 очками, а соперник - 10-й (4).

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