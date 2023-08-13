Голкипер «Факела» Гудиев высказался о поражении от «Зенита»

Голкипер «Факела» Виталий Гудиев высказался о поражении от питерского «Зенита» (0:2) в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги.

Вратарь отметил, что с чемпионом можно играть, и во втором тайме воронежская команда создала много проблем.

«Мы навязали свою игру и давили в конце матча. Было ощущение, что вот-вот сейчас залетит гол», - приводит слова Гудиева «Чемпионат».

Напомним, что после четырёх туров РПЛ «Факел» не имеет ни одного очка в своём активе, тем самым являясь единственной командой, данным показателем.

В следующем туре подопечные Вадима Евсеева сыграют на своё поле против «Пари НН».