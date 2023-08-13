ЦСКА в большинстве распечатал ворота «Сочи»

В заключительном на сегодня матче четвёртого тура Премьер-лиги ЦСКА принимает «Сочи». Первый тайм прошёл без голевых ударов, а после перерыва было интереснее. Не успела возобновиться игра, как у гостей был удален Марсело за вторую жёлтую карточку. А на 53-й минуте столичная команда уже праздновала успех. После подачи углового с правого фланга Кирилл Набабкин нанёс удар по воротам, голкипер среагировал и отбил мяч, но тот рикошетом от Луки Джоджевича отскочил в сетку.

Счет стал 1:0, ЦСКА с 9 очками настигает «Спартак» на третьем месте турнирной таблицы, сочинцы делят 10-ю строчку с тремя пунктами в активе.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.