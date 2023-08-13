​Виталий Дьяков: «Зенит» будет становиться лучше от тура к туру»

Бывший защитник таких клубов, как «Ростов» и «Динамо», Виталий Дьяков, считает, что питерский «Зенит» сможет набрать форму по ходу сезона, признаки прогресса он увидел уже в игре против «Факела», в котором российский чемпион забил воронежцам два безответных мяча.

- Да, пожалуй, сейчас команда Сергея Семака переживает не самые легкие времена. Но думаю, что от тура к туру «Зенит» будет набирать оптимальные кондиции, - цитирует слова Дьякова Rusfootball.info.

В следующем, пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги команде Сергея Семака предстоит сразиться с московским «Спартаком».