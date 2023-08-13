Смолов - о своей мечте: «Не оказаться в Медиалиге»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о своей мечте.

«Какая мечта может быть у футболиста, забивавшего «Барселоне» и «Реалу»? Не оказаться в Медиалиге», - приводит слова Смолова Sport24.

Напомним, что форвард, когда принадлежал московскому «Локомотиву», полгода в сезоне-2019/20 провел в аренде в испанской «Сельте», за которую смог отметиться двумя забитыми мячами, поразив ворота «Реала» и «Барселоны».

Второй сезон подряд команды Медийной футбольной лиги принимают участие в розыгрыше Кубка России, где проходят первые раунды Пути регионов.