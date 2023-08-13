Смолов высказался о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о переходе своего одноклубника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

Форвард отметил, что очень рад за Арсена и будет поддерживать его.

«Думаю, для него это супервариант, и уверен, что Арсен сможет там себя проявить», - приводит слова Смолова Sport24.

Ранее генеральный директор столичного клуба Павел Пивоваров отметил, что с «Реалом Сосьедад» есть принципиальная договорённость, а уже сегодня, 13 августа, россиянин отправится в Испанию для прохождения медицинского обследования.