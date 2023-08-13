Семак - об игре Вендела: Чудес не бывает

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре полузащитника Маркуса Вендела в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги против воронежского «Факела» (2:0).

Специалист отметил, что чудес не бывает, ведь бразилец пропустил всю предсезонную подготовку.

«Конечно, природа одарила его функциональными способностями. Он работает и будет набирать форму через матчи», - цитирует Семака пресс-служба питерского клуба.

Напомним, что Вендел прибыл в расположение «Зенита» после предсезонных сборов и нескольких туров РПЛ.

В матче против «Факела» полузащитник провел 68 минут на поле.