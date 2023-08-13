Смолов: Пиво? После поражения надо что-то покрепче

Форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов ответил на вопрос о том, какой напиток помогает пережить поражение.

«Какое пиво лучше выпить после поражения? После поражения пиво не помогает, надо покрепче (смеется)», — передает слова Смолова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 33-летний нападающий появился на поле в четырех матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.

«Динамо» набрало семь очков в четырех встречах и сейчас занимает шестую позицию в РПЛ, однако может опуститься на строчку ниже, если ЦСКА окажется сильнее «Сочи».