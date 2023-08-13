В пятом туре Премьер-лиги «Зенит» принимал «Факел», который в текущем сезоне пока не набирал очки. Команда Сергея Семака выиграла первый тайм и могла забивать больше одного гола. В начале игры зенитовцы провели быструю атаку, и Иван Сергеев в упор забил после паса накоротке от Матео Кассьерры. Гости выглядели лучше после перерыва и держали противника в напряжении почти до финального свистка. Много споров вызвал момент в самой концовке, когда арбитр не поставил пенальти в пользу «Факела», и тут же «Зенит» поставил точку - 2:0.

Все события игры в видеоформате представлены ниже.