Мостовой объяснил, за счёт чего «Зенит» добывает очки

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался после победы «Зенита» над «Факелом» (2:0) в матче четвёртого тура чемпионата России.

«Зенит» с огромным трудом обыграл «Факел». Хотя в начале было неплохо. Сейчас у «Зенита» некому забивать голы. «Зенит» не может найти свою игру, но состав у них есть, за счет этого и набирают очки», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Специалист отметил, что моментами «Факел» прижимал к воротам соперника и неплохо вел свою игру.

На данный момент «Зенит» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков за четыре тура. Воронежский клуб находится на последнем месте. У команды Вадима Евсеева пока не получается пополнить свою копилку драгоценными баллами.