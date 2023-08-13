Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

- Вам не грустно от того, что очередной талантливый футболист покидает наше первенство?

- Конечно, хочется, чтобы происходило наоборот и наиболее талантливые игроки приезжали к нам. Это жизнь, она складывается иначе. Всегда есть чемпионаты более сильные и более дорогие. Пока ничего кардинально не изменится, у наших спортсменов будет сохраняться нормальное желание переехать в более сильную лигу.

- С вашей точки зрения, Ла Лига стилистически подходит Захаряну?

- Подходит, да. Он техничный и координированный спортсмен. Думаю, в другом чемпионате он тоже вполне может заиграть.

- Для «Динамо» уход Захаряна - это большая потеря?

- Конечно, это так, но вот сегодня команда победила без него. Понятное дело, что играли с дебютантом Премьер-лиги, но всё равно «Балтика» непростая команда. Думаю, клуб справится с потерей Захаряна. Уход Малкома из «Зенита» - это куда более серьёзная потеря, чем уход Захаряна из «Динамо».

Ранее сообщалось, что на 20-летний Захарян станет новым игроком «Реал Сосьедада» на следующей неделе.