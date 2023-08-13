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Евсеев: «Вы в раздевалку зайдите к футболистам и задайте вопрос по пенальти»

13 Августа 2023 • 20:20 Комментировать (2)
Зенит
2:0
Факел
окончен

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Тяжелая игра для «Зенита» и «Факелом». Скажите точку зрения по эпизоду, который вызвал столько споров с неназначением пенальти.

- Вы в раздевалку зайдите к футболистам и задайте этот вопрос. Мне его зачем задаете? Задайте вопрос! И они вам всё скажут!

- Первый тайм, начало и гол Сергеева, очень тяжелый отрезок первой половины первого тайма, когда не удавалось вам перейти на половину поля соперника. Почему?

- Были проблемы с переходами из обороны в атаку. Мы не успевали, впереди не цеплялись, то есть, соперник доставлял нам в этих переходных фазах проблемы, терял мяч, возвращал его. Поэтому с этим были связаны проблемы. С выходом Аппаева это нам помогло, потому что стали предлагать вперед, не только в недодачу, что для игроков «Зенита» было удобно. Потихонечку перестроились. А так что говорить об игре, если концовка все смазала?! Люди, которые принимают решения, я не знаю, как они принимают решения. На усмотрение, в какую сторону смотреть, в одну или другую? Я не знаю.

- Вы выпустили Аппаева, а почему Якимова решили поменять на 35-й минуте?

- Я думаю, тут нет смысла что-то еще говорить. Вы о втором тайме говорите. Второй тайм был совершенно другой, это раз. Второй тайм, когда наша команда, можно так сказать, играла на половине поля «Зенита», и «Зенит», не скажу, что отбивался, но мы старались играть и пытались сравнять счет. Поэтому вторым таймом я остался доволен.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Вадим Евсеев
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Комментарии (2)
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wertygaz
13 Августа 2023 в 21:23
Судья отнял ничью у Факела
Zenituwka
13 Августа 2023 в 21:31
Не судья, а правила при правильной работе ВАР.
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