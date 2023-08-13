В ЦСКА объяснили, почему Акинфеев остался в запасе на матч с «Сочи»

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, почему голкипер команды Игорь Акинфеев пропускает матч четвёртого тура чемпионата России против «Сочи».

«У Акинфеева вчера появился небольшой дискомфорт. Несмотря на все предпринимаемые усилия, к сожалению, он не может принять полноценное участие в игре», — приводит слова Безуглова пресс-служба «армейцев».

В нынешнем сезоне 37-летний Акинфеев провел четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил пять голов и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Встреча между ЦСКА и «Сочи» проходит в эти минуты. За всеми событиями поединка вы можете следить в подробной текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.