Семак: «Я сразу сказал, что такое судейство закончится дракой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Очень эмоциональная игра, настоящий огонь на последних минутах. Для вас было очевидно в динамике, что все-таки там было изначально нарушение на Васильеве перед игрой рукой у Эраковича?

- В динамике нет, на повторе видно было.

- Вообще довольно много единоборств было и неоднозначных решений по мнению одной и другой скамейки. Вы достаточно много эмоционально комментировали решения арбитра. Вы недовольны его работой на сегодняшней игре?

- Я не буду комментировать абсолютно. Я сразу сказал, что такое судейство закончится дракой или драками. Что-то комментировать не хочу. Мало ли как мои слова интерпретируют и еще дисквалифицируют.

- Что касается содержания матча, первый тайм, первые 25 минут, когда «Зенит» просто не давал сопернику ничего сделать, очень много моментов, забитый мяч. Что все-таки во втором тайме произошло?

- Всегда так бывает, когда ты не забиваешь, преимущество шаткое, у команды есть надежда сравнять счет, надежда на борьбу, длинные передачи, стандартные положения, поэтому очень много было борьбы в концовке. Конечно, забей мы в первом тайме два мяча, игра была бы другой. Всегда так бывает, когда преимущество шаткое, и команды соперника чувствуют, что можно постараться исправить ситуацию. Играют до финального свистка в надежде забить гол.

- Достаточно много проблем у «Зенита» возникало после стандартов «Факела». С чем вы это связываете?

- Не думаю, что проблемы. Я не вспомню ни одного опасного момента у наших ворот, за исключением аута, серии отскоков, когда был удар от ближней штанги. В остальном с аутами, вернее, со стандартами справились. Мы понимаем, что это сильная сторона «Факела», много забивают со стандартов. Сегодня, я думаю, что в этом компоненте абсолютно нормально сыграли. Сыграли на ноль, 2:0 выиграли, непростая нервная, но достаточно хорошая победа.

- Появление Ерохина на поле вместо Вендела, на что была нацелена эта замена?

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- Потому что очень много было борьбы, а Ерохин в этом компоненте хорошо выглядит. Мы не могли выпустить тех игроков, которые в борьбе хуже, тот же Бакаев или Саша Коваленко. Конечно, им сложнее было бы, мы выпускали игроков, которые могут побороться, покрепче. По такой игре они более нужны были.

- Впереди матч со «Спартаком». Есть ли какие-то особые ожидания от этой игры?

- Пока нет, мы завтра проведем восстановление, потом через пару дней начнем готовиться к «Спартаку». Соперник важный и всегда принципиальный, независимо от того, на каком месте команды идут. Хорошая игра ждет, будем готовиться.