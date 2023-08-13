Пресс-конференция Евсеева после поражения от «Зенита» продлилась 30 секунд

Пресс-конференция главного тренера «Факела» Вадима Евсеева после поражения воронежского клуба в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги от питерского «Зенита» (0:2) продлилась 30 секунд.

«Поздравляю «Зенит» с тем, что очень красиво сегодня обыграли «Факел». Молодцы», - заявил специалист.

После этих слов Евсеев досрочно отказался отвечать на вопросы журналистов, досрочно покинув зал.

Напомним, что в концовке матча случился эпизод, когда главный арбитр Павел Шадыханов не поставил пенальти в ворота «Зенита», после просмотра VAR назначив штрафной в пользу питерского клуба.