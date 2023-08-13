Хохлов: «Серия из трёх поражений не давит, но неприятно»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Очень серьезно изменился состав по сравнению с матчем с «Оренбургом». Заранее планировали такую ротацию между Кубком и чемпионатом, она будет продолжаться?

- Конечно, планировали, потому что очень напряженный график, плюс переезды, перелеты, искусственное поле, на котором не все игроки могут играть, поэтому да. Что-то плановое, что-то смотрим по ходу подготовки к матчу, но в основном большая часть, которая выйдет в стартовом составе, они не планировали сыграть в Оренбурге.

- Хорошо начали сезон, две победы, потом серия из трех поражений. Это давит как-то?

- Нет, не давит, но неприятно. Здесь нужно отталкиваться уже от игры, которую показываем. С тем же «Ахматом» не могу сказать, что наиграли на поражение. С «Краснодаром» достойно выглядели. С «Оренбургом» с учетом ротации, там молодые игроки выходят, 16-летние, 17-летние, от этого никуда не убежать. Готовимся к следующей игре, забываем прошлые.

- Знаете, что Игорь Акинфеев не сыграет?

- Знаю, мы эту информацию приняли, но она никак не повлияет на тот план на игру, который мы выбрали.

- Совсем никак? А как же команда без лидера многолетнего? Больше ударов наносить по воротам?

- 100% Игорь является лидером ЦСКА, вообще это большая фигура для российского футбола, но, тем не менее, мы больше концентрируемся на общей картинке, чем на отдельных игроках.