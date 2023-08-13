Бальбуэна - о Захаряне: «Надеюсь, у него получится в его новом приключении»

Капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о переходе своего одноклубника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

Парагваец отметил, что каждый игрок попрощался с полузащитником, и все пожелали ему всего наилучшего.

«Мы знаем, на что он способен. Это еще молодой игрок, ему есть куда расти. Надеюсь, у него получится в его новом приключении», - приводит слова Бальбуэны «Спорт-Экспресс».

Ранее в «Динамо» заявили, что сегодня, 13 августа, Захарян отправится в Испанию, чтобы пройти медосмотр перед переходом в новый клуб.