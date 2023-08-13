Федотов ответил на вопросы о травмированных Акинфееве, Зайнутдинове и Гайиче

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед игрой с «Сочи».

- Сегодня нет Игоря Акинфеева, как это случилось, что за травма?

- Есть небольшие ощущения, не стоит рисковать. Мы все знаем, что был ряд травм у него на колене, нужна пауза. Так бывает, неожиданно воспаляется какая-то…

- Игорь на опыте почувствовал, это его решение или совместное?

- Конечно, почувствовал, мы же знаем, что в предыдущих сезонах, если у него есть возможность играть, он играем всегда, невзирая на какие-то боли, но здесь не та история, когда стоит рисковать.

- Бактиёр Зайнутдинов, каково его состояние и статус-кво в команде? Он вообще играет в ЦСКА?

- Небольшое повреждение, так всё чисто, но микроощущения не очень приятные, сегодня его нет в заявке.

- Милан Гайич, что по нему?

- Гайич лечится, вы же видите, что его нет в заявке, была получена травма.

- Мы видели, что он в Кубке получил повреждение, просто непонятно, насколько он выбыл.

Реклама

- Надеемся, что через недельку он у нас появится.