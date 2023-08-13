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Сергеев: «Хорошо, что удача осталась на нашей стороне»

13 Августа 2023 • 19:50 Комментировать (3)
Зенит
2:0
Факел
окончен

Лучший футболист матча «Зенит» - «Факел» (2:0) Иван Сергеев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Начнем с самого приятного для вас, с гола, который принес вашей команде три очка в турнирной таблице.

- Игровой момент начинался, Вячеслав Караваев сделал длинную передачу на Марио, Марио поборолся вверху, потом был момент 50 на 50, где Кассьерра протолкнул мяч, и мне оставалось только добить его, что я и сделал. У нас было еще много моментов, в том числе и у меня, но жаль, что реализация подвела. Хорошо, что довели дело до победы. Двигаемся дальше.  

- Очень тяжелым получился этот матч, особенно второй тайм. Что в эти 45 минут было не так со стороны «Зенита»? Потому что в первой половине казалось, что больших проблем не будет.

- В первом тайме, да, переиграли, а потом подсели. Думаю, тренерский штаб нам завтра внесет коррективы и подскажет на теории, что мы делали не так. Была тяжелая игра, много борьбы, где-то в концовке подсели. Но хорошо, что удача осталась на нашей стороне. Сделаем выводы и будем двигаться дальше.

- Впереди матч со «Спартаком». У соперника был отрыв в пять очков перед стартом тура. Это влияло на команду?

- Это старт сезона, знаем, что  потеряли очки, отпустили далеко и «Краснодар», и «Спартак». Впереди еще очные встречи и длинный сезон. Понятное дело, тяжело догонять, но мы свои очки наберем и будем играть от матча к матчу еще лучше.

- Сергеев вместе с Кассьеррой, не так часто это происходит, изнутри как-то меняется ваш функционал на поле, когда вы выходите вместе?

- Да, меняется, сегодня я играл чуть ниже, под нападающим, но все равно играли в два нападающих, но я был чуть в оттяжке, потому что были заготовки, которые тренерский штаб сказал. Я думаю, сегодня это сработало.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев
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Комментарии (2)
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wertygaz
13 Августа 2023 в 19:52
Судьи на Вашей стороне, а не удача. Пенальти отобрали у Факела.
kostet
13 Августа 2023 в 19:59
Подсчёт слепых ,вторым будешь.
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