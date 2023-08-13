Деменко: Захарян будет прогрессировать в Ла Лиге

Экс-футболист ряда российских клубов Максим Деменко отреагировал на предстоящий трансфер хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Ему подходит этот чемпионат, а дальнейшее развитие событий зависит только от него. В испанском чемпионате он действительно будет прогрессировать», — цитирует Деменко Vprognoze.

Сегодня, 13 августа, стало известно о скором переходе 20-летнего Захаряна в «Реал Сосьедад».

В текущем сезоне хавбек появился на поле в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых дважды смог отправить мяч в сетку ворот соперников. Помимо этого, Захарян записал в свой актив один голевой пас.