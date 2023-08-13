Полузащитник «Зенита» Васильев: «Не очень хороший футбол получается, но мы ещё разгонимся»

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после игры с «Факелом».

- С выходом в основе. Как оно было?

- Было тяжело, сегодня очень сложная игра получилась, хотя там соперник на последнем месте. Команда боевая, очень много борьбы, очень много надо было бегать. Слава богу, что победили.

- Что скажешь по заданию, которое тебе дал Семак? Мы за глаза тебя называли барриосозаменителем. Или это было другое?

- По задачам сегодня больше да, как барриосозаменитель. Нужно было больше играть в опорной зоне, не покидать центр и отрабатывать в обороне, давать возможность другим играть.

- Что произошло в потасовке после объявления судейского решения? Как эпизод выглядел с твоей позиции? На тебе нарушили правила, поэтому не назначили пенальти?

- Все правильно, мяч ко мне отскочил, мне ударили по ноге, я упал, потом я ничего не видел, назначили фол на мне, всё правильно.

- По ощущениям это действительно было нарушение правил?

- У меня ногу болит.

- В чем причина такого не самого яркого второго тайма «Зенита». До гола гораздо активнее выглядели.

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- Не знаю, наверное, просто «Факел» начал поддавливать, больше борьбы навязывал. От нас как-то инициатива ушла в конце, так получилась такая концовка.

- Что по настроению в команде? Играли с командой не из элиты российского футбола, и были трудные моменты.

- Надо работать, прогрессировать. Пока у нас не очень хороший футбол получается, но мы еще разгонимся. Еще много матчей впереди.

- Что происходило в голове и сердце после второго гола?

- Конечно, мы забили второй гол и всё, как камень с плеч упал. Игра закончилась сразу, мы выиграли.