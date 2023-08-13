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Спорный ВАР в концовке сработал в пользу «Зенита»: команда Семака отскочила от «Факела» и выиграла в РПЛ впервые за три тура

13 Августа 2023 • 19:29 Комментировать (12)
Зенит
2:0
Факел
окончен

Выдавший свой худший старт в РПЛ за десять лет «Зенит» в четвёртом туре играл у себя дома с «Факелом».

Протокол игры  
Зенит2:0Факел
(1:0) Сергеев Иван16'  
(2:0) 90'  
Кержаков МихаилКараваев Вячеслав  62'Эракович СтрахиньяРенан РобертФернандес Марио 78' (Алип Нуралы ( 78'  88') Вендел Маркус 68' (Ерохин Александр ( 68') Васильев Дмитрий АлексеевичКлаудиньо 88' (Сутормин Алексей ( 88') Дуглас Сантос  38'Кассьерра Матео 78' (Мантуан Густаво ( 78') Сергеев Иван 88' (Кейрос Эдуардо ( 88')
Запасные: Коваленко АлександрБакаев ЗелимханКруговой ДанилВасютин АлександрАдамов Денис
Гудиев ВиталийЧеров ВасилийБожин Сергей  62'Кудряшов ФёдорМастерной Владислав 64' (Магаль Руслан ( 64') Мендель АндрейЯкимов Вячеслав 38' (Аппаев Хызыр ( 38'  87') Квеквескири ИраклийАльшин Ильнур 73' (Суслов Кирилл ( 73') Моцпан Никита 72' (Долгов Александр ( 72') Марков Евгений 46' (Максимов Максим ( 46')
Запасные: Доровских ВячеславБагамаев АбдулаИвлев АндрейБеленов АлександрИвахнов Матвей
13 августа. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

В обычной ситуации «Зенит» был бы безоговорочным фаворитом домашнего матча с «Факелом». Сейчас он тоже, естественно, был фаворитом, но могли закрасться сомнения, что питерцы легко расправятся с воронежцами на футбольном поле. Ведь в трёх первых турах «сине-бело-голубые» набрали всего лишь четыре очка. Они не выиграли в двух предыдущих турах чемпионата, в том числе проиграли в родных стенах московскому «Динамо». Потом, правда, петербуржцы немного развеялись в Кубке, победив на выезде «Крылья Советов».

У «Факела» дела в чемпионате обстояли и того намного хуже – ноль набранных очков в первых трёх турах. Вкупе с Кубком воронежцы проиграли четыре раза кряду, и закачалось тренерское кресло под Вадимом Евсеевым. Точнее, эксклюзивный тренерский стул, на котором он сидит на кромке поля. Но в середине уходящей недели «Факел» напомнил, что он не так уж и прост в футбольном отношении. «Огнеопасные» совершили сенсацию в Москве, где обыграли ЦСКА в рамках кубковой встречи.

Понятно, что во многом нынешние проблемы «Зенита» связаны с уходом Малкома и Кузяева. Плюс есть травмы у Чистякова с Родригао, а связка Эраковича и Ренана в центре обороны оставляет желать много лучшего. В общем, Семаку приходится применять свежие варианты и схемы. Вот молодой Васильев и становится основным игроком питерской команды, а впереди у «Зенита» с первых минут выходит сдвоенный центр, который составляют Сергеев и Кассьерра.

Причём не прогадал Семак с такой расстановкой в нападении. Именно эта пара футболистов завершила атаку хозяев на шестнадцатой минуте, внеся её в историю как результативную. Марио Фернандес примерно с линии штрафной сыграл головой, скинув к правому углу вратарской заброс Эраковича из глубины поля. В зоне, куда прибыл мяч, оказался Кассьерра, сбросивший сферу левее, и Сергеев проткнул круглого в цель (1:0). Таким образом, Иван Сергеев забил третий подряд гол «Зенита» во всех турнирах.

До гола петербуржцы были весьма активны, а затем и «Факел» в какой-то мере показал себя в атаке. На 27-й минуте Якимов, который вскоре покинет поле на замену, откликнулся на вертикальный заброс Черова и красиво слегка перекинул головой ворота вместе с Кержаковым. Впрочем, «Зенит» сам вполне мог забить ещё пару мячей до перерыва. Кассьерра угодил в штангу после удара с левого полуфланга, и офсайд, кажется, был зафиксирован не у него, а у пытавшегося добивать Сергеева. В другом случае Кассьерра отправил отменённый мяч в чужие ворота из явного положения «вне игры».

На 35-й минуте Васильев наносил достаточно опасный удар с подступов к штрафной площади, однако Гудиев отвёл угрозу. Чуть позже Сергеев воспользовался тем, что Божин поскользнулся в центре своей половины поля, и вырвался один на один с Гудиевым. Форвард «Зенита» не стал обводить вратаря соперника и быстро нанёс удар, который голкипер отразил в перекладину, после чего мяч отскочил на угловой. Ещё Дуглас Сантос навесил слева на дальнюю штангу, а Марио Фернандес пробил в угол, надёжно защищавшийся Гудиевым.

После перерыва игра стала вязкой, и счёт сохранялся скользкий. Моментов почти не было, а в концовке «Зенит» мог поплатиться за академичность, ведь Магаль с левого угла вратарской попал в штангу с левой стороны. Чуть раньше Сергеев упустил возможность снять практически все вопросы: оказавшись один на один после ошибки соперника, он не переиграл с близкого расстояния Гудиева.

«Зенит» не смог, что называется, закрыть интригу и поиграл на нервах своих болельщиков, отбиваясь на последних минутах. В добавленное время хозяева оказались на грани пенальти в их ворота. Были три спорных эпизода в штрафной питерцев один за другим. Божин упал без посторонней помощи, наступив на мяч. Далее обоюдная борьба ногами произошла у Максимова и Васильева. После Мендель нанёс удар по воротам, и мяч, срикошетив от руки Эраковича, ушёл за лицевую.

Главный арбитр Павел Шадыханов посмотрел ВАР и не назначил пенальти в пользу воронежцев. Наоборот, он зафиксировал фол Максимова в атаке. Игроки «Факела» были крайне недовольны, возникла заварушка, но всё уже было решено арбитром. Гости не оставили надежд отыграться, однако нарвались на контратаку, которую чётко завершил Мантуан (2:0). Разговоров о судействе будет ещё много, но никто не отменит того факта, что команда Семака выиграла в чемпионате впервые со стартового тура и набрала семь очков в четырёх матчах. Воронежский клуб при этом пока остаётся единственным с нулём набранных баллов.

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Кирилл Иванцов

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Комментарии (12)
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SpaM
13 Августа 2023 в 20:19
Спорный ВАР в пользу зенита.
Удивительное рядом.
superzina
13 Августа 2023 в 20:18
Отскок даже с Факелом :
- команды , весь состав которой в 6 (шесть) раз дешевле троих игроков Зенита вышедших в старте
- команды , весь состав которой в 15 ( пятнадцать ) раз дешевле всего состава Зенита
- на своем поле
- все весело на волоске
старый ХЬЮ
13 Августа 2023 в 20:03
ЗЕНИТ с ПОБЕДОЙ ! Ну и триллер устроил судья на поле. Как допускают его на матчи РПЛ с такой низкой квалификацией. Сегодня он герой матча. Как минимум пять желтых карточек он вообще не увидел !? Какую то вакханалию устроил.
только не мясо
13 Августа 2023 в 19:50
Всех Зенитчиков с победой!)
wertygaz
13 Августа 2023 в 19:47
Ага вместо руки начал искать что то другое… и отменил. Зенит вечный деланный «чемпион», сколько очков в сезоне получает в результате такой помощи. И еще удивляются почему же их не любят…
TEREX
13 Августа 2023 в 19:55
ах ха ха ха... апеть ржавый винтиль буйна риагираваит..)) ты бы попробовал обратиться к дохтуру..)) параноЙю тваю личить наверная ужэ позна..но хоть пилюли памогут тибе сгладить паслетствия бурнай шизафринии..)) буть здароф!
Zenituwka
13 Августа 2023 в 20:19
Хоть какое то решение судья принял правильно. Если перед одним нарушением совершается другое нарушение, игра останавливается на более раннем нарушении. Ещё скажи что ты не знал этого)
TEREX
13 Августа 2023 в 19:47
Зенит с победой! Судья редкостный клован..)) сломал всю игру..где набрали таких свистунов..)) По пенальти решение справедливое, до игры рукой был фол в атаке на Васильеве..)) Но вопросов к физруку симаку очень и очень много.
ASSA630
13 Августа 2023 в 19:34
Мляяя. Зенит сейчас - это хуже, чем Динамо-Киев в 80-е. Тогда хохлов тащили, теперь питерских. Явный, ЯВНЫЙ, МЛЯ, пенальти. Удар в створ, от руки отскок! Как! КАК, МЛЯ, не назначить пеналь?! Люблю Питер. Зенит - позор.
kostet
13 Августа 2023 в 19:45
Очки надо, повтор для кого показывают, сначала клоун спотыкается на мяче, потом другой клоун бьет со всей дури в колено Васильева на глазах слепого, а потом идет удар в руку с пенальти.
kostet
13 Августа 2023 в 19:31
Ничего нового, два чебурека при попустительстве слепого судьи ломают игроков Зенита.
ASSA630
13 Августа 2023 в 19:35
Судья и правда слепой. В пользу Зенита.
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