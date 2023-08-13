Спорный ВАР в концовке сработал в пользу «Зенита»: команда Семака отскочила от «Факела» и выиграла в РПЛ впервые за три тура

Выдавший свой худший старт в РПЛ за десять лет «Зенит» в четвёртом туре играл у себя дома с «Факелом».

В обычной ситуации «Зенит» был бы безоговорочным фаворитом домашнего матча с «Факелом». Сейчас он тоже, естественно, был фаворитом, но могли закрасться сомнения, что питерцы легко расправятся с воронежцами на футбольном поле. Ведь в трёх первых турах «сине-бело-голубые» набрали всего лишь четыре очка. Они не выиграли в двух предыдущих турах чемпионата, в том числе проиграли в родных стенах московскому «Динамо». Потом, правда, петербуржцы немного развеялись в Кубке, победив на выезде «Крылья Советов».

У «Факела» дела в чемпионате обстояли и того намного хуже – ноль набранных очков в первых трёх турах. Вкупе с Кубком воронежцы проиграли четыре раза кряду, и закачалось тренерское кресло под Вадимом Евсеевым. Точнее, эксклюзивный тренерский стул, на котором он сидит на кромке поля. Но в середине уходящей недели «Факел» напомнил, что он не так уж и прост в футбольном отношении. «Огнеопасные» совершили сенсацию в Москве, где обыграли ЦСКА в рамках кубковой встречи.

Понятно, что во многом нынешние проблемы «Зенита» связаны с уходом Малкома и Кузяева. Плюс есть травмы у Чистякова с Родригао, а связка Эраковича и Ренана в центре обороны оставляет желать много лучшего. В общем, Семаку приходится применять свежие варианты и схемы. Вот молодой Васильев и становится основным игроком питерской команды, а впереди у «Зенита» с первых минут выходит сдвоенный центр, который составляют Сергеев и Кассьерра.

Причём не прогадал Семак с такой расстановкой в нападении. Именно эта пара футболистов завершила атаку хозяев на шестнадцатой минуте, внеся её в историю как результативную. Марио Фернандес примерно с линии штрафной сыграл головой, скинув к правому углу вратарской заброс Эраковича из глубины поля. В зоне, куда прибыл мяч, оказался Кассьерра, сбросивший сферу левее, и Сергеев проткнул круглого в цель (1:0). Таким образом, Иван Сергеев забил третий подряд гол «Зенита» во всех турнирах.

До гола петербуржцы были весьма активны, а затем и «Факел» в какой-то мере показал себя в атаке. На 27-й минуте Якимов, который вскоре покинет поле на замену, откликнулся на вертикальный заброс Черова и красиво слегка перекинул головой ворота вместе с Кержаковым. Впрочем, «Зенит» сам вполне мог забить ещё пару мячей до перерыва. Кассьерра угодил в штангу после удара с левого полуфланга, и офсайд, кажется, был зафиксирован не у него, а у пытавшегося добивать Сергеева. В другом случае Кассьерра отправил отменённый мяч в чужие ворота из явного положения «вне игры».

На 35-й минуте Васильев наносил достаточно опасный удар с подступов к штрафной площади, однако Гудиев отвёл угрозу. Чуть позже Сергеев воспользовался тем, что Божин поскользнулся в центре своей половины поля, и вырвался один на один с Гудиевым. Форвард «Зенита» не стал обводить вратаря соперника и быстро нанёс удар, который голкипер отразил в перекладину, после чего мяч отскочил на угловой. Ещё Дуглас Сантос навесил слева на дальнюю штангу, а Марио Фернандес пробил в угол, надёжно защищавшийся Гудиевым.

После перерыва игра стала вязкой, и счёт сохранялся скользкий. Моментов почти не было, а в концовке «Зенит» мог поплатиться за академичность, ведь Магаль с левого угла вратарской попал в штангу с левой стороны. Чуть раньше Сергеев упустил возможность снять практически все вопросы: оказавшись один на один после ошибки соперника, он не переиграл с близкого расстояния Гудиева.

«Зенит» не смог, что называется, закрыть интригу и поиграл на нервах своих болельщиков, отбиваясь на последних минутах. В добавленное время хозяева оказались на грани пенальти в их ворота. Были три спорных эпизода в штрафной питерцев один за другим. Божин упал без посторонней помощи, наступив на мяч. Далее обоюдная борьба ногами произошла у Максимова и Васильева. После Мендель нанёс удар по воротам, и мяч, срикошетив от руки Эраковича, ушёл за лицевую.

Главный арбитр Павел Шадыханов посмотрел ВАР и не назначил пенальти в пользу воронежцев. Наоборот, он зафиксировал фол Максимова в атаке. Игроки «Факела» были крайне недовольны, возникла заварушка, но всё уже было решено арбитром. Гости не оставили надежд отыграться, однако нарвались на контратаку, которую чётко завершил Мантуан (2:0). Разговоров о судействе будет ещё много, но никто не отменит того факта, что команда Семака выиграла в чемпионате впервые со стартового тура и набрала семь очков в четырёх матчах. Воронежский клуб при этом пока остаётся единственным с нулём набранных баллов.

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Кирилл Иванцов