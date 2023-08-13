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Смородская: «Захарян украшал РПЛ»

13 Августа 2023 • 19:27 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
19.08 15:00

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала предстоящий трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Это хороший футболист. Мне жаль, что Захарян уходит. Этот игрок украшал наш чемпионат», — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Захаряну будет непросто в Испании, но все в руках самого футболиста.

Ранее стало известно, что трансфер 20-летнего хавбека «Динамо» в «Реал Сосьедад» должен состояться на следующей неделе. По данным СМИ, «бело-голубые» заработают на продаже Захаряна около 13 миллионов евро без учета бонусных выплат.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Ольга Смородская Арсен Захарян
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