Смородская: «Захарян украшал РПЛ»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала предстоящий трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Это хороший футболист. Мне жаль, что Захарян уходит. Этот игрок украшал наш чемпионат», — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Захаряну будет непросто в Испании, но все в руках самого футболиста.

Ранее стало известно, что трансфер 20-летнего хавбека «Динамо» в «Реал Сосьедад» должен состояться на следующей неделе. По данным СМИ, «бело-голубые» заработают на продаже Захаряна около 13 миллионов евро без учета бонусных выплат.