Нигматуллин: «Лантратов — очень удачное приобретение «Локомотива»

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением об игре вратаря «железнодорожников» Ильи Лантратова.

Напомним, Лантратов получил приз лучшего игрока матча 4-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:1).

«Лантратов в прошлом сезоне тоже очень хорошо играл, после перехода в клуб стал одним из лидеров. Очень удачное приобретение. «Локомотиву» давно не хватало надежного вратаря», — цитирует Нигматуллина «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне 27-летний голкипер провел пять матчей с учетом всех турниров, в которых пропустил девять голов.

Следующим соперником «Локомотива» станет «Краснодар», который возглавляет турнирную таблицу РПЛ после четырех туров.