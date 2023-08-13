Нигматуллин — о «Локомотиве»: Нельзя играть так, чтобы голкипера признавали лучшим в матче

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Нигматуллин оценил игру «железнодорожников» в матче четвёртого тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:1).

«Нельзя играть так, чтобы вратарь становился лучшим игроком встречи. В старые времена голкиперы тоже были на виду, но постоянно подставлять вратарей под град ударов – неправильная тактика», — заявил Нигматуллин порталу «Спорт День за Днем».

Напомним, в матче «Локомотив» - «Крылья Советов» лучшим футболистом встречи был признан вратарь «красно-зеленых» Илья Лантратов. Стоит отметить, что игрок «железнодорожников» уже во второй раз за четыре тура получил данную награду.

