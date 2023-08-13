​ЦСКА назвал состав на матч с «Сочи»

В воскресенье вечером в рамках четвёртого тура чемпионата России будут играть ЦСКА и «Сочи». Наставник московской команды Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Акинфеев, Набабкин, Мойзес, Виллиан, Обляков, Мухин, Глебов, Зделар, Мендес, Заболотный, Чалов.

Матч между ЦСКА и «Сочи» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что после трёх сыгранных туров Премьер-лиги ЦСКА имеет шесть зачётных баллов в своём активе.