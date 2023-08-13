Мостовой: «Локомотив» отскочил в игре с «Крыльями Советов»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре «Крыльев Советов» в матче с «Локомотивом» (1:1).

«Игра «Крыльев» — просто ужас, в хорошем смысле слова. Как они играли, просто красавцы. Очень жаль, что они не выиграли. «Локомотив» отскочил, забили гол с единственного удара в створ», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

По мнению эксперта, самарский клуб должен был выиграть эту встречу со счетом 3:0, ведь команда Игоря Осинькина полностью превосходила «Локомотив».

За четыре тура «Крылья Советов» набрали восемь очков и занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ.