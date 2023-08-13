​В «Динамо» раскрыли интересую деталь из сделки по Захаряну

Арсен Захарян в ближайшее время станет футболистом испанского клуба «Реал Сосьедад». В рамках переговорного процесса «Динамо» договорилось о приоритетном праве на выкуп полузащитника. Об этом рассказал Дмитрий Гафин, который в московском клубе входит в состав совета директоров.

«У нас будет преимущественное право на выкуп Захаряна», - сказал Гафин журналистам.

20-летний Арсен Захарян является воспитанником академии «Динамо». Сообщалось, что за его трансфер «Реал Сосьедад» заплатил 12 миллионов евро. Ещё какая-то сумма будет заложена в сделку как бонусы.