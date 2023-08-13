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Агент: Тюкавину подойдут чемпионаты Англии и Германии

13 Августа 2023 • 18:36 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА Москва
19.08 15:00

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос о том, в какую лигу мог бы перебраться его клиент.

«Я думаю, что ему Германия и Англия подошли бы. Он другого плана, чем Захарян, более крепкий, быстрее принимает решение, игрок касания, при этом сам много в подыгрыше действует», — цитирует агента Metaratings.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых три раза отправлял мяч в ворота соперников. Кроме того, на счету нападающего одна голевая передача.

Трудовой договор игрока с «Динамо» рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость Тюкавина оценивается в 7 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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