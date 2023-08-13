​Сёмин дал совет Захаряну, увидев его на матче

Арсен Захарян переходит из «Динамо» в «Реал Сосьедад». На воскресном матче «бело-голубых» против «Балтики» полузащитник находился в качестве зрителя. Юрий Сёмин тоже присутствовал на стадионе и даже успел дать 20-летнему Захаряну совет.

«Сегодня на матче сказал ему учить язык - это основа для каждого профессионального игрока. Без языка сложно понимать тренера, партнёров по команде и вообще чувствовать себя комфортно в другой среде», - сказал Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что за трансфер Захаряна «Реал Сосьедад» заплатил 12 миллионов евро. Также в договоре будут прописаны бонусные выплаты.

Стоит сказать, что «Реал Сосьедад» в новом сезоне будет представлять Испанию на групповой стадии Лиги чемпионов.