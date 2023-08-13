Журналист рассказал, как в Испании отреагировали на трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»

Журналист испанской газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина поделился комментарием о предстоящем переходе российского хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«В Испании никто не жаловался на то, что «Реал Сосьедад» берет русского игрока. У клуба отличные отношения с российскими футболистами, там выступал Валерий Карпин, все это помнят», — приводит слова Эспины «РБ Спорт».

Журналист добавил, что многие испанские эксперты считают Захаряна хорошим перспективным игроком и отмечают, что это отличная покупка для «Реал Сосьедада».

Ранее стало известно, что сегодня, 13 августа, Захарян отправляется в Испанию для прохождения медосмотра.