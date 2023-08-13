Романо — о Захаряне: «Лучшие таланты приезжают в Ла Лигу»

Известный футбольный журналист Фабрицио Романо прокомментировал предстоящий переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Лучшие таланты приезжают в Ла Лигу», — написал Романо на своей страничке в социальной сети.

Ранее инсайдер сообщил, что 20-летний хавбек станет игроком «Реал Сосьедада» на следующей неделе, отметив, что между командами достигнута устная договоренность.

В текущем сезоне Захарян провел пять матчей с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 15 миллионов евро.