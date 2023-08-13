«Зенит» проводит домашний матч с «Факелом» в рамках Премьер-лиги и ведёт в счёте 1:0. На 16-й минуте хозяева поля провели стремительную атаку в одно касание. Страхинья Эракович со своей половины поля запустил мяч далеко-далеко, Марио Фернандес головой продлил полет мяча в штрафную, голкипер гостей почему-то не стал играть на выходе, и Матео Кассьерра от правого угла штрафной сыграл мимо него по линии вратарской, а Иван Сергеев легко переправил мяч в цель. Счет был открыт - 1:0.

Видео голевой комбинации представляем вашему вниманию. Текстовая трансляция - на LiveResult.ru.