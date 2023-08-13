Стало известно, когда Захарян станет игроком «Реал Сосьедада»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян переходит в «Реал Сосьедад».

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, 20-летний российский хавбек пополнит состав испанского клуба на следующей неделе. Источник заявил, что между сторонами уже достигнута устная договоренность. Сообщается, что представители Захаряна уже проверили все документы и приняли их.

Ранее в «Динамо» рассказали, что достигли договоренности с «Реал Сосьедадом» по трансферу Захаряна. Отмечалось, что уже сегодня, 13 августа, футболист улетает для прохождения медицинского обследования.

По данным СМИ, сумма перехода составит 12-13 миллионов евро. Контракт Захаряна с «Реал Сосьедадом» будет рассчитан на 4-5 лет.