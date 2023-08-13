Сергеев открыл счёт в матче «Зенита» против «Факела»

«Зенит» принимает «Факел» в четвёртом туре Премьер-лиги. Команда Сергея Семака смогла забить относительно быстрый гол. В одной из атак Марио Фернандес сыграл головой, и мяч прилетел к правому углу вратарской, там Матео Кассьерра был расторопнее защитника и коротким пасом сыграл на рядом бежавшего Ивана Сергеева, который в касание отправил мяч в сетку ворот гостей.

«Зенит» ведет со счетом 1:0 и с 7 очками поднимается на пятое место, у соперника сплошные «баранки» в новом сезоне и последний результат в лиге.

Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.