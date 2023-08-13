Сёмин признался, что его не удивляет успех «Крыльев Советов» на старте сезона

Экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин оценил результаты «Крыльев Советов» в текущем сезоне.

«Успех «Крыльев Советов» на старте сезона не удивляет. Осинькин — отличный тренер, который прививает красивый и эффективный футбол своей команде», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Как считает специалист, коллектив из Самары способен вести борьбу за позицию в верхней части турнирной таблицы.

На данный момент команда Игоря Осинькина располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, сумев пополнить свою копилку на восемь очков за четыре тура.

В пятом туре РПЛ «Крылья Советов» будут гостить в Казани у местного «Рубина» (18 августа).