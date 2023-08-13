Гендиректор «Динамо» Пивоваров рассказал, когда Захарян улетает в Испанию

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал информацию о вероятном переходе полузащитника команды Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Принципиальная договоренность у нас достигнута, но формально мы еще не закрылись, поэтому никаких объявлений не делаем. Игрок пройдет медосмотр, и по его итогам будем давать новости. Сегодня Захарян улетает», — заявил функционер журналистам.

Сегодня, 13 августа, «Динамо» одержало победу над «Балтикой» (2:0) в матче четвертого тура Российской премьер-лиги. Захарян не попал в заявку команды на эту встречу, но наблюдал за игрой с трибуны.