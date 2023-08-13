Евсеев: «У нас играют те, кто есть на сегодняшний день»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев для «Матч ТВ» дал комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Несколько уточнений по составу. С первых минут впервые в чемпионате в воротах место занимает Виталий Гудиев. Это связано с его яркой игрой на Кубок против ЦСКА?

- У нас сегодня потрясающая экскурсия была перед игрой с машиной сопровождения, очень понравилась, давно не видел город в такой красе, поэтому очень понравилась экскурсия.

- Я так понимаю, вы немножко опоздали из-за этого на стадион.

- Кто опоздал?

- Хотел бы про вратаря уточнить. Почему не Александр Беленов?

- На Кубок он играл две матча, поэтому у нас два равноценных вратаря. Он предыдущую игру провел на ноль с ЦСКА с обладателем кубка. Сегодня играем с обладателем чемпионских медалей, поэтому у нас равноценные вратари. Сегодня играет один, завтра другой. То же самое, как и по игрокам.

- Один нападающий. Впервые в чемпионате вы добавляете еще одного игрока в полузащиту. Это с «Зенитом» связано, с опасением, что «Зенит» очень серьезен в атаке?

- Вы разбираетесь очень хорошо в наших игроках, раз считаете, что мы сыграем в одного нападающего. Нет, у нас группа атаки очень хорошая и серьезная. Не играет один человек в поле, поэтому по именам, может быть, да, а по структуре - нет.

- Структура игры на сегодняшний матч не отличается от структуры игры в предыдущих матчах чемпионата?

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- Каждая игра проходит по своему. Если обратите внимание, то «Зенит» тоже в другую структуру будет играть.

- Что касается Черова, он получил достаточно большую нагрузку, фактически он единственный из полевых игроков, кто на неделе в Кубке играл и сейчас будет в чемпионате играть, и до этого играл в чемпионате. Нет ли у вас опасений по его физическому состоянию? Как вы определяли это, смотрели ли на физическое состояние игроков с учетом того, что сейчас игра через три на четвертый?

- У нас нет большого состава, что мы можем ротировать состав. У нас играют те, кто есть на сегодняшний день. Было бы больше игроков, мы бы ротировали больше игроков. Я имею в виду на Кубок. Сейчас мы придерживаемся того, кто у нас есть. Поэтому игры на Кубок и чемпионат мы тоже варьировали, чтобы дать определенным игрокам нагрузку и время. А так, я не вижу никаких проблем в том, что футболисты играют через три на четыре.