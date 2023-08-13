Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Евсеев: «У нас играют те, кто есть на сегодняшний день»

13 Августа 2023 • 17:26 Комментировать
Зенит
1:0
Факел
2-й тайм

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев для «Матч ТВ» дал комментарий перед игрой  с «Зенитом».

- Несколько уточнений по составу. С первых минут впервые в чемпионате в воротах место занимает Виталий Гудиев. Это связано с его яркой игрой на Кубок против ЦСКА?

- У нас сегодня потрясающая экскурсия была перед игрой с машиной сопровождения, очень понравилась, давно не видел город в такой красе, поэтому очень понравилась экскурсия.

- Я так понимаю, вы немножко опоздали из-за этого на стадион.

- Кто опоздал?

- Хотел бы про вратаря уточнить. Почему не Александр Беленов?

- На Кубок он играл две матча, поэтому у нас два равноценных вратаря. Он предыдущую игру провел на ноль с ЦСКА с обладателем кубка. Сегодня играем с обладателем чемпионских медалей, поэтому у нас равноценные вратари. Сегодня играет один, завтра другой. То же самое, как и по игрокам.

- Один нападающий. Впервые в чемпионате вы добавляете еще одного игрока в полузащиту. Это с «Зенитом» связано, с опасением, что «Зенит» очень серьезен в атаке?

- Вы разбираетесь очень хорошо в наших игроках, раз считаете, что мы сыграем в одного нападающего. Нет, у нас группа атаки очень хорошая и серьезная. Не играет один человек в поле, поэтому по именам, может быть, да, а по структуре - нет.

- Структура игры на сегодняшний матч не отличается от структуры игры в предыдущих матчах чемпионата?

Реклама


- Каждая игра проходит по своему. Если обратите внимание, то «Зенит» тоже в другую структуру будет играть.

- Что касается Черова, он получил достаточно большую нагрузку, фактически он единственный из полевых игроков, кто на неделе в Кубке играл и сейчас будет в чемпионате играть, и до этого играл в чемпионате. Нет ли у вас опасений по его физическому состоянию? Как вы определяли это, смотрели ли на физическое состояние игроков с учетом того, что сейчас игра через три на четвертый?

- У нас нет большого состава, что мы можем ротировать состав. У нас играют те, кто есть на сегодняшний день. Было бы больше игроков, мы бы ротировали больше игроков. Я имею в виду на Кубок. Сейчас мы придерживаемся того, кто у нас есть. Поэтому игры на Кубок и чемпионат мы тоже варьировали, чтобы дать определенным игрокам нагрузку и время. А так, я не вижу никаких проблем в том, что футболисты играют через три на четыре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Вадим Евсеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ФАКЕЛ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Балтика Балтика
2
0
1.56 4.30 6.40
Видео
66 мин
Зенит Зенит
Факел Факел
1
0
1.35 5.00 11.00
Видео
13.08.23 в 20:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Сочи Сочи
1.61 4.10 6.00
Видео
14.08.23 в 19:30
Пари НН Пари НН
Ахмат Ахмат
2.70 3.40 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
18:44 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Локомотив» отскочил в игре с «Крыльями Советов»
18:36 · Россия. Премьер-лига
​В «Динамо» раскрыли интересую деталь из сделки по Захаряну
18:36 · Россия. Премьер-лига
Агент: Тюкавину подойдут чемпионаты Англии и Германии
18:25 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин дал совет Захаряну, увидев его на матче
18:19 · Россия. Премьер-лига
Журналист рассказал, как в Испании отреагировали на трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»
18:06 · Россия. Премьер-лига
Романо — о Захаряне: «Лучшие таланты приезжают в Ла Лигу»
18:02 · Россия. Премьер-лига
Первый гол «Зенита» в ворота «Факела» - видео видео
18:00 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Захарян станет игроком «Реал Сосьедада»
17:52 · Россия. Премьер-лига
Сергеев открыл счёт в матче «Зенита» против «Факела»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Источник: Максименко сыграет с «Зенитом» слухи
17:41 · Россия. Премьер-лига
Сёмин признался, что его не удивляет успех «Крыльев Советов» на старте сезона
17:41 · Россия. Премьер-лига
​Гафин прокомментировал инцидент с отъездом Норманна
17:39 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич - после поражения от «Динамо»: «Всем доволен»
17:35 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Не хочу, чтобы наши защитники отходили назад, когда есть шанс остаться высоко»
17:26 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Динамо» Пивоваров рассказал, когда Захарян улетает в Испанию
Все новости
Рекомендуем