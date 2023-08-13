Семак: «Состояние игроков должно быть нормальным»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- Будет ли сегодня «Зенит» играть в три центральных защитника с учетом наличия Марио Фернандеса в составе? Потому что всякое его появление в старте означало то, что «Зенит» переходил на три центральных.

- Такая гибридная схема в большей степени, поэтому отчасти да, отчасти нет. Это всё меняется по ходу матча, поэтому здесь на усмотрение.

- По какому принципу вы определяли состав на этот матч? Потому что через три на четвертый игра в чемпионате после трудного выезда в Самару. Физическое состояние игроков играло ключевую роль при определении состава на эту игру?

- У нас практически никого нет в стартовом составе или тех, кто играл 90 минут в том матче с «Крыльями». Понятно, что все клубы используют Кубок скорее для ротации. Главный турнир - чемпионат России, и все выставляют составы с прицелом на него. Я думаю, все основные футболисты, которые у нас сегодня играют, они за редким исключением не сыграли эти два полных матча, поэтому я думаю, что сегодня их состояние должно быть нормальным.