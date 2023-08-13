Селюк: Я не вижу, как «Зенит» может обойти «Спартак» в гонке за чемпионство

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о шансах «Зенита» на золотые медали в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Я не вижу потенциал «Зенита», не вижу, как они могут выиграть у «Спартака». «Краснодар» тоже выглядит симпатичнее. Так что команде Семака надо постараться, чтобы еще в тройку попасть», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

По мнению агента, на игру «Зенита» повлиял не только отъезд Малкома, но и уход Кузяева, а также форма Вендела, который не горит желанием продолжать играть за команду.

После четырех туров лидером РПЛ является «Краснодар». На второй строчке располагается «Урал», а замыкает тройку «Спартак».