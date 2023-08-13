Алексей Попов: Черчесов — лучший вариант для «Рубина»

Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов ответил на вопрос о возможной смене тренера в казанской команде.

Напомним, на данный момент «Рубин» возглавляет Рашид Рахимов. Под его руководством команда не смогла одержать ни одной победы в шести матчах текущего сезона.

«В данной ситуации лучший вариант будет Черчесов. Но на этот сезон. А в течение сезона надо выбирать тренера, который подойдет под стратегию команды на долгие годы», — заявил Попов «РБ Спорту», добавив, что Черчесов не подходит на долгосрочную перспективу.

«Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав всего два очка за четыре тура.