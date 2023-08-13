Дьяков: «Главная молодая звезда России — Пиняев, а не Захарян»

Бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков выразил мнение, что главной молодой звездой российского футбола является 18-летний нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев, а не 20-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

Напомним, ранее стало известно о том, что Захарян продолжит карьеру в испанском клубе «Реал Сосьедад».

«Наверное, главная молодая звезда России — Пиняев. Он более молод. Тут, знаете, как споры, кто величайший футболист — Месси или Роналду. Один тренер видит по-своему, другой по-своему», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» шесть матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.