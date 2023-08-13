Алдонин: ЦСКА — фаворит, но предстоит тяжёлый матч против «Сочи»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался в преддверии матча четвёртого тура чемпионата России, в котором «армейцы» примут «Сочи».

«На бумаге ЦСКА будет фаворитом. Но соперник очень непростой. Мы видим, что все спотыкаются и теряют очки. Предстоит очень тяжелый матч», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Матч ЦСКА – «Сочи» состоится сегодня, 13 августа. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.

На данный момент ЦСКА располагается на 6-й строчке в РПЛ, а «Сочи» занимает 11-ю позицию.